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Среда, 19 июня 2024, 12:28 мск

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Дрон ВСУ протаранил квартиру в Новой Каховке

Фото: SALDO_VGA

Украинские боевики атаковали жилые кварталы на левом берегу Днепра. Один из дронов пробил балкон в многоэтажном доме и проник в квартиру, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Сегодня утром дрон вражеских боевиков протаранил одну из квартир в жилой многоэтажке в Новой Каховке. Несколько балконов и окон получили повреждения. Погибших и пострадавших нет», – говорится в телеграм-канале губернатора.

В ночь на 19 июня дрон-камикадзе влетел через окно в частный жилой дом в селе Мокрая Орловка Белгородской области. БПЛА взорвался, но мирные жители не пострадали, в доме выбиты окна и повреждены стены.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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