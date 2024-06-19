ВСУ убили двух мирных жителей Донецка и ранили трех

Боевики ВСУ обстреляли жилые районы Донецка, в результате чего убит один человек и ранены трое, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал о пяти погибших и пострадавших.

Под обстрел попал Петровский район Донецка.

«В результате обстрела у остановки общественного транспорта по улице Петровского погиб мужчина. Ранены девочка 2007 года рождения, женщины 1955 и 1981 года рождения, их состояние оценивается как тяжелое. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», – написал Пушилин в телеграм-канале.

Рогов в своем блоге уточнил, что убиты двое граждан. «Боевики ВСУ убили двух мирных жителей и ещё троих ранили. Нацисты обстреляли Донецк, двое мирных жителей погибли, ещё три человека получили ранения», – говорится в сообщении.

По данным главы ДНР, за день регион обстрелян 11 раз из ствольной артиллерии калибром 155 мм, в том числе кассетного типа.

Донецк, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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