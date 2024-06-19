В Азове не удается потушить пожар на нефтебазе

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в среду, 19 июня, сообщил, что пожар на нефтебазе в Азове, возникший в результате атаки украинского беспилотника, до сих ор ликвидировать не удается из-за разгерметизация второго резервуара.

В свлем Telegram-канале Голубев написал: «К сожалению, не удаётся стабилизировать ситуацию на нефтебазе в Азове, где накануне возник пожар в результате воздействия БПЛА. Ликвидировать возгорание до сих пор не получается. В 16:40 произошла разгерметизация 2-го резервуара. Специалисты МЧС продолжают работу по тушению пожара».

Напомним, что во вторник, 18 июня, в результате атаки беспилотника в городе Азов Ростовской области загорелись резервуары с нефтепродуктами. По данным МЧС РФ, к ликвидации пожара в резервуаре общим объемом 4000 кубометров на площади 3200 квадратных метров привлечены порядка 200 человек и 49 единиц техники. Сообщалось, что в атаке на нефтебазу участвовали четыре ударных беспилотника ВСУ.

Ростов-на-Дону, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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