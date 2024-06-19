В результате обстрела Украиной ранены два мирных жителя Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в среду, 19 июня, сообщил, что в результате украинского обстрела города Шебекино пострадали два мирных жителя.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Город Шебекино попал под обстрел ВСУ. Пострадали двое мирных жителей. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением спины бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Женщина с осколочным ранением ноги самостоятельно обратилась в травмпункт. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь».

«Различные повреждения выявлены в 15 частных домовладениях и одном многоквартирном доме: выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы. 10 автомобилей посечены осколками. Также повреждена линия электропередачи. Оперативные и аварийные службы работают на месте, информация о последствиях уточняется», – добавил глава региона.

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube