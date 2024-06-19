В Херсонской области росгаврадейцы обнаружили три схрона с боеприпасами

Росгвардия России в среду, 19 июня, сообщила, что в ходе специального адресного мероприятия в одном из населенных пунктов Генического района Херсонской области бойцы ОМОН и сотрудники полиции обнаружили сразу три тайника со взрывчаткой и боеприпасами.

В сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале ведомства, говорится: «Тайники находились в хозпостройках частных домовладений. При детальном обследовании правоохранители нашли две боевые гранаты с запалами, более 150 патронов калибра 5,45 мм, 4 электродетонатора, 10 тротиловых шашек, противопехотную мину направленного поражения МОН-50, а также взрыватель для РСЗО «Град».

«Непригодные для транспортировки боеприпасы уничтожены путем подрыва с соблюдением необходимых мер безопасности, остальные находки изъяты и переданы компетентным органам», – добавили в ведомстве.

Херсон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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