Украина атаковала город, где находится атомная станция

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС (ЗАЭС) Евгения Яшина в среду, 19 июня, сообщила, что в результате атаки украинских беспилотников на подстанцию в Энергодаре, где находится (ЗАЭС), произошло аварийное отключение электроэнергии, – сообщает ТАСС.

В комментарии агентству Яшина сказала: «Причина аварийного отключения электроэнергии в Энергодаре – попадание вражеских БПЛА по подстанции «Луч». Весь Энергодар без света остался точно. На работу ЗАЭС Аварийное отключение электроэнергии не повлияет».

В свою очередь, администрация Энергодара сообщила, что в ближайшее время проблема с подачей электроэнергии будет решена.

«Уважаемые энергодарцы! Причина аварийного отключения электроэнергии – попадание вражеских БПЛА по подстанции «Луч». ВСУ опять проводят террористические атаки и бьют по гражданской, социально значимой инфраструктуре. Специалисты работают над скорейшей подачей электроэнергии жителям», – говорится в сообщении в Telegram-канале городских властей.

Мелитополь, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube