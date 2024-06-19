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Среда, 19 июня 2024, 21:41 мск

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В Киеве обрушился путепровод

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Патрульная полиция Киева в среду, 19 июня, сообщила, что из-за обрушения части Воздухофлотского путепровода в столице Украины прекрыто автомобильное движение в обоих направлениях на двух улицах, – сообщают местные СМИ.

В объявлении, размещенном в Telegram-канале Патрульной полиции Киева, говорится: «Вниманию участников дорожного движения. В связи с обвалом части путепровода на проспекте Воздушных Сил движение транспорта перекрыто на улице Борщаговской в ​​обоих направлениях. Учтите эту информацию при планировании маршрута поездки!»

В свою очередь, в Департаменте транспортной инфраструктуры администрации Киева сообщили: «Из-за падения фрагментов Воздухофлотского путепровода на трамвайную линию задерживается движение трамваев №1 и №3. Также перекрыто движение автомобилей вдоль трамвайной линии. Автомобильное движение перекрыто под путепроводом на границе улиц Борщаговской и Жилянской. Жертв и пострадавших из-за инцидента нет, на месте работают городские службы».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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