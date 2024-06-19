После атаки украинских дронов на Энергодар город пришлось «запитать» от Запорожской АЭС

Директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина в среду, 19 июня, сообщила, что после атаки на электроподстанцию «Луч» Энергодар пришлось «запитать» от ЗАЭС, – сообщают СМИ.

В комментарии журналистам Яшина сказала: «Подстанция «Луч» в Энергодаре, которая является ключевым объектом инфраструктуры, полностью уничтожена в результате атаки украинских дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины. Электроснабжение Энергодара, нарушенное атакой противника, восстановлено, город запитан с атомной станции».

В свою очередь, глава Энергодара Эдуард Сеновоз в своем Telegram-канале написал: «Сегодня совершена очередная атака ВСУ по городу Энергодар. Разбит ключевой объект занятости – подстанция «Луч», питающая город. Помимо прилетов БПЛА на подстанции, зафиксировано несколько артиллерийских прилетов вблизи высоковольтной линии. К счастью, никто не пострадал. Электроснабжение Энергодара, нарушенное электромагнитное излучение, восстановлено».

Энергодар, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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