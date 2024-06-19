Украина продолжает обстреливать мирные населенные пункты в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером в среду, 19 июня, сообщил об очередном обстреле ВСУ населенных пунктов Шебекинского городского округа, в результате чего четыре села остались без электричества.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Три населенных пункта Шебекинского городского округа также подверглись обстрелам ВСУ. В селе Новая Таволжанка в результате обстрела выбито окно и посечена кровля частного дома. Имеются повреждения на линиях электропередачи, временно остались без света абоненты сел Шамино, Коровино, частично сел Муром и Новая Таволжанка».

«В результате обстрела села Муром взрывной волной была разрушена надворная постройка на территории частных домовладения. Кроме обстрела, село атаковано FPV-дроном. В частном доме повреждены остекление и фасад. В городе Шебекино дрон-камикадзе атаковал складское помещение на территории коммерческого предприятия – повреждена кровля. Информация уточняется, подомовой обход будет осуществляться в светлое время суток», – добавил глава региона.

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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