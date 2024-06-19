Весь Эквадор погрузился во тьму

Министр энергетики и горнорудной промышленности Эквадора Роберто Луке в среду, 19 июня, заявил, что отключение электричества во всей стране произошло из-за неполадок на главной линии электропередачи, – сообщают местные СМИ.

В своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) Луке написал: «Я получил отчет от национального оператора электроэнергетики CENACE о сбое на линии электропередачи. Именно это вызвало каскадное отключение энергоснабжения по всей стране. Власти работают над устранением неполадок как можно быстрее».

Кито, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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