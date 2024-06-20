Пожар под Новосибирском: человек погиб, возникла угроза взрыва

Мощный пожар возник в производственном здании в городе Обь Новосибирской области. Предварительно, один человек погиб, семь пострадали. Местные жители рассказали о хлопках, похожих на взрывы.

Возгорание случилось в одном из зданий на улице Арсенальной в промышленной зоне. К тушению огня привлекли 32 пожарных и девять единиц техники. На месте возникла опасность взрыва, поскольку в помещении могут находиться газовые баллоны, сообщила пресс-служба МЧС.

«В Новосибирской области локализовали пожар. Шесть человек пострадали, они переданы врачам. По предварительным данным, есть погибший», – говорится в сообщении.

Местные жители рассказали в городских пабликах, что уже слышали взрывы с той стороны, откуда поднимается столб дыма. По разным данным, на месте пожара было от трех до пяти хлопков. Паблик «Город Обь Онлайн» сообщил, что число пострадавших выросло до семи человек, а хлопки были звуками взрывов баллонов со спиртом.

Обь, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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