Во время хаджа этого года погибло более 1000 паломников

Число погибших от палящей жары среди верующих, совершавших паломничество в Мекку, превышает уже тысячу. Об этом сегодня сообщает агентство AFP.

Напомним, что накануне в мировых СМИ распространялась цифра в 500 человек. Данные уточняются через официальные власти Саудовской Аравии и консульства стран, граждане которых погибли во время хаджа. Российская сторона пока подтвердила гибель 4 человек – это один мужчина и три женщины. Все они захоронены в Мекке.

Ежегодное массовое паломничество мусульман к священным местам в Мекке и Медине часто сопровождается немалым количеством смертей – виной всему, помимо прочего, возраст и проблемы со здоровьем. Важную роль играют и погодные условия – в Саудовской Аравии температура воздуха достигает 45 градусов по Цельсию, а в крупнейшей мечети Мекки зафиксировали плюс 52.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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