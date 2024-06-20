Над Мелитополем сбито четыре ракеты

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов вечером в четверг, 20 июня, сообщил, что силы ПВО уничтожили в небе над Мелитополем четыре украинских ракеты.

В своем Telegram-канале Рогов написал: «В Мелитополе громко – нацисты ударили по городу четырьмя ракетами. Взрывы, которые были слышны – это работа над городом ПВО России. В период с 22:00 до 22:20 зафиксированы несколько попыток боевиков ВСУ обстрелять Мелитополь. Всего системы ПВО Вооруженных сил России сбила четыре ракеты в небе над этим городом Запорожской области. Сохраняйте спокойствие, городу ничего не угрожает».

Мелитополь, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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