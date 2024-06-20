Над Геническом сбиты два украинских беспилотника и одна американская ракета

Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко в ночь на пятницу, 21 июня, сообщил об уничтожении в небе над Геническом двух украинских беспилотников и американской ракеты ATACMS, – сообщает ТАСС.

В комментарии агентству Василенко сказал: «Над Геническом ПВО сбила одну ракету и два беспилотника. Это была ракета ATACMS. ПВО также сбила снаряды РСЗО и беспилотник над Чонгаром. Кроме того, над Арабатской стрелкой региона сбили еще два украинских беспилотника».

Геническ, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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