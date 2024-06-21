Воспитатель заразила туберкулезом детей в яслях Тывы

Воспитатель детского садика в селе Чаа-Холь в Республике Тыва заразила туберкулезом девять малышей. Женщине предъявили обвинение по уголовной статье и передали дело в суд.

Обвиняемая работала в ясельной группе детсада «Солнышко». В один из дней с августа 2022 по февраль 2023 года она заразилась туберкулезом. Женщина скрыла болезнь от руководства и родителей воспитанников и продолжила ходить на работу, хотя понимала, что ее состояние угрожает здоровью воспитанников.

Позже у девяти детей обнаружили инфекционное заболевание. Проверка сотрудников учреждения выявила виновницу вспышки туберкулеза внутри группы, рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

«Зампрокурора Чаа-Хольского района утвердил обвинительное заключение в отношении 30-летней местной жительницы. Она обвиняется по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – добавили в ведомстве.

Чаа-Холь, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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