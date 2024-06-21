Прокуратура ищет водителя и пассажиров микроавтобуса, который чудом не упал в море с пирса

Микроавтобус с людьми сегодня чудом не упал в море с пирса в Приморье. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел в Зарубино. Белый микроавтобус буквально завис в воздухе, накренившись носом в сторону воды. Выбраться из него людям помогали очевидцы.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры по Приморскому краю, предварительно установлено, 21 июня микроавтобус с пассажирами припарковался на прибрежном пирсе, после чего по неустановленной причине продолжил движение и остановился только после того, как передняя часть машины зависла в воздухе над водой.

Водитель не вызвал на место ГИБДД и другие специальные службы. Прибегнув к помощи очевидцев, пассажиры выбрались на сушу самостоятельно, а транспортное средство переместили на берег с помощью специальной техники, предоставленной сторонней организацией. После этого водитель покинул место до приезда патруля ДПС.

Прокуратура района поставила на контроль установление всех обстоятельств произошедшего. Отдельное внимание уделят проверке информации о том, что микроавтобус перевозил туристов для дальнейшей прогулки на катере.

Пассажиров микроавтобуса и других граждан, которые обладают значимой информацией об инциденте, прокуратура просит сообщить об этом по телефону: +7 989 634-81-28.

Владивосток, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube