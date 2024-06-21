Над Брянской областью уничтожен украинский беспилотник самолетного типа

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в пятницу, 21 июня, сообщил об уничтожении российскими силами ПВО беспилотника самолетного типа над территорией Климовского района, а также об атаке украинского дрона на одно из сел региона.

В своем Telegram-канале Богомаз написал: «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Климовского района. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!»

Спустя несколько минут глава региона добавил: «Украинские террористы атаковали с помощью FPV-дрона село Сопычи Погарского района. Пострадавших нет. В результате террористической атаки частично поврежден легковой автомобиль. Оперативные и экстренные службы работают на месте».

Брянск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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