В результате атаки украинского дрона в Белгородском селе ранен мирный житель

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поздно вечером в пятницу, 21 июня, сообщил о ранении мужчины в результате атаки украинского дрона-камикадзе в селе Муром.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Село Муром Шебекинского городского округа подверглось повторной атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Есть пострадавший – мужчину с ранением грудной клетки и осколочным ранением шеи бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. В частном жилом доме выбиты окна. Также повреждена линия электропередачи. Подомовой обход будет осуществлен в светлое время суток».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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