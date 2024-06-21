МАГАТЭ будет проинформировано об украинской атаке на город-спутник Запорожской АЭС

Директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина в пятницу, 21 июня, заявила, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) будет проинформировано по поводу очередного удара Украины по энергетической инфраструктуре города Энергодар, на территории которого находится крупнейшая в Европе атомная станция, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Яшина сказала: «Информацию о новой атаке на подстанцию и город мы доведем до инспекторов МАГАТЭ. Мы также предложим им самим оценить масштаб и степень разрушения, как только будет безопасно».

«Специалисты выезжали на место для оценки нанесенных повреждений. Шансы восстановить поврежденный трансформатор на подстанции есть, но на это понадобится время», – добавила директор по коммуникациям ЗАЭС.

Энергодар, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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