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Понедельник, 24 июня 2024, 10:23 мск

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На границе Абхазии и России в перестрелке погиб человек

В Абхазии расследуется уголовное дело об убийстве, совершенном на границе с Россией. Об этом сообщили в прокуратуре Гагрского района республики.

Перестрелка на российско-абхазской границе произошла днем 23 июня, передает РИА «Новости». По данным правоохранителей, один человек погиб, пострадали еще трое. Все участники конфликта – граждане Абхазии.

«Уголовное дело заведено по статьям 117 «Незаконное хранение и перевозка оружия» и 99, часть вторая – «Убийство»", – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Органы внутренних дел разыскивают причастных к произошедшему. Причины и обстоятельства устанавливаются.

Сухум, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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