В Саудовской Аравии во время хаджа погиб 1301 паломник

Саудовская Аравия заявила в воскресенье, что во время паломничества хаджа в этом году погибло более 1300 человек.

«В этом году система здравоохранения рассмотрела многочисленные случаи теплового стресса, при этом некоторые люди все еще находятся под наблюдением. К сожалению, число смертей достигло 1301», – говорится в заявлении правительства Саудовской Аравии, опубликовавшем первые официальные данные.

В заявлении говорится, что 83% погибших вообще «не имели права совершать хадж» и «проходили большие расстояния под прямыми солнечными лучами, не имея надлежащего убежища и комфорта». Среди погибших было «несколько пожилых и хронически больных людей», говорится в сообщении властей.

Экстремальная жара была названа основным фактором, приведшим к сотням смертей и госпитализаций, зарегистрированных в этом году во время хаджа. В Мекке, священном городе, который является центральным местом паломников хаджа, в понедельник температура поднялась до рекордных почти 52 градусов выше ноля.

Саудовская Аравия требует, чтобы каждый паломник получил одну из 1,8 миллионов доступных лицензий для легального доступа в Мекку. Эти лицензии могут стоить несколько тысяч долларов США. Паломники без лицензии обычно не путешествуют на организованных туристических автобусах с кондиционером или легким доступом к воде и продовольствию.

Правительство Саудовской Аравии также предположило, что несанкционированный характер многих поездок был одним из факторов того, сколько времени потребовалось для публикации официального числа погибших, поскольку это усложнило процесс идентификации.

«Идентификация завершена, несмотря на первоначальное отсутствие личной информации и документов, удостоверяющих личность. Были соблюдены надлежащие процедуры идентификации, захоронения и почитания умершего с предоставлением свидетельств о смерти», – говорится в заявлении.

Некоторые паломники жалуются на плохую инфраструктуру и организацию хаджа в этом году. Даже паломники в официальных турах проводят большую часть дня, гуляя на свежем воздухе в палящую жару.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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