Под Красноярском дизтопливо разлилось после ДТП

Более пяти тонн дизтоплива разлилось в результате аварии с бензовозом в Манском районе Красноярского края. Спасатели обработали почву биоразлагаемым сорбентом.

Днем 22 июня водитель бензовоза не справился с управлением, и машина съехала в кювет, где опрокинулась. В результате более пяти тонн дизтоплива вылилось на землю и загорелось. Водитель погиб на месте ДТП.

Сотрудники МЧС потушили огонь и обработали около 300 кв. м вокруг места ДТП биоразлагаемым сорбентом. Из-за разлива топлива введен режим ЧС муниципального характера, пишут «Известия».

Красноярск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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