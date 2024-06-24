Под Красноярском дизтопливо разлилось после ДТП

Более пяти тонн дизтоплива разлилось в результате аварии с бензовозом в Манском районе Красноярского края. Спасатели обработали почву биоразлагаемым сорбентом.
Днем 22 июня водитель бензовоза не справился с управлением, и машина съехала в кювет, где опрокинулась. В результате более пяти тонн дизтоплива вылилось на землю и загорелось. Водитель погиб на месте ДТП.
Сотрудники МЧС потушили огонь и обработали около 300 кв. м вокруг места ДТП биоразлагаемым сорбентом. Из-за разлива топлива введен режим ЧС муниципального характера, пишут «Известия».
Красноярск, Наталья Рязанова
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