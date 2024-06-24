Мошенники похитили у академика РАН почти 21 миллион рублей

почти 21 миллион рублей удалось получить мошенникам с академика РАН и его супруги. Жертвой обмана стал 85-летний Валентин Чантурия.

Как сообщает РИ Новости, схема преступления была классической. Престпники несколько дней дозванивались до ученого, представлялись сотрудниками полиции и убеждали 85-летнего ученого и его супругу, что им необходимо «обезопасить» деньги, передав им все сбережения.

В результате преступники убедили мужчину и женщину снять со счетов деньги и передать их курьеру. Предварительно, преступники похитили более 20,8 миллиона рублей.

По данному факту расследуется уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Согласно информации с сайта РАН, Чантурия является автором более 700 научных работ в России и за рубежом, в том числе 15 монографий, 65 изобретений и патентов. Награжден орденом «Знак почета», орденом Дружбы, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, медалью «За доблестный труд» и другими госнаградами.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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