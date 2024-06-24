Житель Ростова-на-Дону устроил стрельбу в торговом центре

В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который открыл огонь в торговом центре. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По словам главы региона, подозреваемый имел при себе травматическое оружие. Полицейские проводят проверку и устанавливают очевидцев произошедшего.

«По предварительным данным, случившееся квалифицируется как хулиганство», – добавил Голубев.

Ранее местные СМИ сообщили, что вооруженный мужчина открыл огонь на парковке возле ТЦ. Затем он забежал в расположенную рядом кофейню, а после направился в сам торговый комплекс. Информации о пострадавших не поступало.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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