Дагестан выделит 50 миллионов рублей семьям погибших и пострадавшим при теракте

Правительство Республики Дагестан в понедельник, 24 июня, заявило, что на оказание помощи семьям погибших и пострадавшим в терактах, произошедших в Махачкале и Дербенте, будет выделено 50 миллионов рублей.

В сообщении пресс-службы регионального правительства говорится: «Правительство Дагестана выделило 50 млн рублей для помощи семьям погибших и гражданам, пострадавшим в результате терактов в Махачкале и Дербенте. Средства из резервного фонда правительства республики будут направлены региональному социальному фонду «Все вместе». Семьи погибших получат по 1 млн. рублей. Всем пострадавшим также окажут материальную помощь в зависимости от степени травмы и тяжести ранений».

Ранее сегодня Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале сообщил: «По предварительным данным, погибли 15 правоохранителей, а также четыре гражданских лица, в том числе православный священник».

Махачкала, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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