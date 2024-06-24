В результате украинского удара несколько сел в Белгородской области остались без электричества

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник, 24 июня, сообщил, что в результате ударов, нанесенных Украиной сразу по нескольким населенным пунктам региона, восемь сел остались без электричества.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам Вооруженных сил Украины. По предварительной информации, пострадавших среди мирного населения нет. … Село Дроновка Грайворонского городского округа было дважды атаковано с помощью БПЛА. В результате сбросов взрывных устройств в одном частном домовладении выбиты окна, осколками посечены кровля и забор, также повреждена линия электропередачи. Жители села остаются временно без света. В результате прилета снаряда в Шебекинском городском округе временно без света остаются села Новая Таволжанка, Архангельское, Зиборовка, Муром, Шамино, Коровино и Нехотеевка. Оперативные и аварийные службы занимаются устранением последствий».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube