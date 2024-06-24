Украинский дрон-камикадзе ранил мирного жителя Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поздно вечером в понедельник, 24 июня, сообщил о ранении мирного жителя в результате атаки украинского дрона-камикадзе на его автомобиль.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «В районе села Безымено Грайворонского городского округа дрон-камикадзе ВСУ атаковал движущийся автомобиль. В результате взрыва пострадал водитель. Мужчина с черепно-мозговой травмой и с осколочными ранениями лопатки и плеч самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ. Для прохождения дальнейшего лечения бригада «скорой» доставляет пострадавшего в городскую больницу №2 города Белгорода».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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