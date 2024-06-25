В Забайкалье бродячие собаки напали на ребенка в лагере

В Забайкальском крае бездомные собаки искусали девятилетнего мальчика, который находился на отдыхе в детском лагере. Возбуждено уголовное дело.

Школьник пропал накануне вечером. Спустя два часа поисковой операции его нашли в сознании за пределами лагеря с укусами собак на теле. Пострадавшего госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ.

По словам врачей, в момент поступления ребенок находился в шоковом состоянии. Ему оказали первичную помощь, состояние мальчика оценивается как тяжелое.

Прокуратура Забайкальского края сообщила о возбуждении уголовного дела. Отмечается, что мальчик оказался без присмотра взрослых в вечернее время, а также смог выйти в неогороженную часть лагеря в лесном массиве, где на него и напали бездомные собаки.

Чита, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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