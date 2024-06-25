На территории одного из районов Воронежской области введен режим ЧС после атаки дронов ВСУ

На территории Ольховатского района Воронежской области введен режим ЧС. Он необходим для ликвидации последствий детонации взрывоопасных предметов после атаки дронов ВСУ, рассказал губернатор региона Александр Гусев.

«Мы ввели режим ЧС на территории Ольховатского района для скорейшей ликвидации последствий детонации. Ситуация находится под контролем. На месте работают оперативные службы, военные и представители власти. Для обеспечения безопасности жителей скорректировали работу детских садов и оздоровительных лагерей. В Ольховатском городском поселении приостановили работу детских садов «Мир чудес» и «Теремок». Детские сады «Белочка» и «Сказка» сейчас находятся на ремонте и планово не осуществляют прием детей. Приостановили работу пришкольного лагеря на базе Ольховатской средней школы», – написал в своем тг-канале губернатор Гусев.

В связи со сложившейся на территории ситуацией в Ольховатской средней школе решено перенести ОГЭ. Его проведут в резервные дни 1-2 июля.

Работа остальных учреждений образования осуществляется в обычном режиме. Но родители могут самостоятельно принять решение о посещении их детьми школ.

Никто из жителей района не пострадал, уточнил Гусев. Гражданам сообщили о необходимых мерах безопасности с помощью громкоговорителей, через социальные сети и путем подомового обхода.

«Прошу всех жителей прилегающих муниципалитетов Ольховатского района отнестись к ситуации с пониманием и не поддаваться панике, пока не покидать свои дома без необходимости и следить за дальнейшими сообщениями», – добавил глава Воронежской области.

Воронеж, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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