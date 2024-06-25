Приморье топит: вода в реках поднялась на метр за сутки

Власти ввели режим ЧС муниципального характера в Дальнереченском районе Приморья. Из-за ливней уровень рек в северных районах региона поднялся на 50-100 см за сутки, сообщили в краевом министерстве ГОЧС.

«Только за прошедшие сутки уровень рек поднялся на 10-50 см, на отдельных реках – до метра. Ожидается, что в Дальнереченском районе уровень воды достигнет показателей опасного явления», – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, 25 и 26 июня из-за быстрого подъема воды в реках Уссури, Большая Уссурка и Малиновка затопит поселения, дороги и сельхоз угодья в низинах. В зоны подтопления отправили 94 специалиста и 44 единицы техники.

Порядка 370 приусадебных участков уже подтоплены, а также 20 частных домов и четыре многоквартирных. На дорогах образовались 72 перелива в 12 муниципалитетах края. Отрезаны от транспортного сообщения семь поселений: Новокрещенка, Молодежное, Мельничное, Дальний Кут и Дерсу в Красноармейском округе, Олон в Пожарском и Комиссарово в Ханкайском.

Дальнереченск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube