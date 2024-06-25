На Кубани три человека погибли при падении авто с парковки торгового центра

В Краснодаре автомобиль вылетел с парковки торгового центра и упал на крышу. По предварительным данным, погибли двое взрослых и ребенок.

Инцидент произошел в центре столицы Кубани. BMW упала с 10-метровой высоты и приземлилась на крышу. В машине находились мужчина, женщина и 12-летний мальчик.

Очевидцы вскрыли автомобиль, вытащили пострадавших и передали медикам. Однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Предположительно, находившийся за рулем мужчина перепутал педали газа и тормоза, после чего машина пробила ограждение и рухнула вниз. По факту гибели людей проводится проверка.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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