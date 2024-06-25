В столице Дагестана снова стреляют

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов во вторник, 25 июня, сообщил о перестрелке в Махачкале в районе госпиталя ветеранов.

В своем Telegram-канале Рогов написал: «В Дагестане опять перестрелка. Сообщается о возможной перестрелке у госпиталя ветеранов в Махачкале. Местные жители слышали минимум пять выстрелов. Звуки выстрелов раздаются на улицах Ленина и Коркмасова, сообщают очевидцы. На месте работают силовики, дороги перекрыты. Официальной информации пока нет. Силовики и власти просят жителей Махачкалы не выходить на улицы на фоне сообщений о новой стрельбе в городе».

«По данным местных тг-каналов, вооруженные полицейские окружают территорию у Республиканского медицинского центра. На въезд и выезд оцепили Университетскую площадь в Махачкале. Людей из ближайших зданий эвакуируют», – сообщает Telegram-канал Mash.

Махачкала, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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