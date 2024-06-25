В МВД Дагестана опровергли информацию о стрельбе в Махачкале

В МВД Дагестана вечером, 25 июня, сообщили, что поступило сообщение от очевидца о том, что он увидел в районе Университетской площади вооруженного человека. Стрельбы не было. «Все спокойно. Команда – отбой».

В официальном сообщении, распространенном МВД Дагестана, говорится: «Поступило сообщение от очевидца о том, что он увидел в районе Университетской площади вооруженного человека. На место незамедлительно было направлено несколько нарядов полиции, территория оцеплена. Проведена тщательная проверка площади и окружающей ее территории. С привлечением кинологов. Информация не подтвердилась. Все спокойно. Команда – отбой».

Махачкала, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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