В результате украинских обстрелов Донецка убиты три мирных жителя и еще девять ранены

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в ночь на среду, 26 июня, сообщил, что в результате обстрела Донецка из РСЗО со стороны Украины погибли три мирных жителя и еще девять получили ранения разной степени тяжести.

В своем Telegram-канале Пушилин написал: «Сегодня три мирных жителя Республики погибли и еще девять ранены в результате украинской агрессии. В Куйбышевском районе Донецка при обстреле из РСЗО Евросоюза три человека: в многоквартирном доме по ул. Куйбышева, д. 210 – женщина 1987 г.р. и мужчина 1957 г.р.; по ул. Соколиной на АЗС «РТК» – сотрудник автозаправочной станции мужчина 1996 г.р. Ранения средней степени тяжести получила девушка 2006 г.р. и парень 2005 г.р. (от 18 лет), 17-летний подросток (2006 г.р. ), женщины 1971 г.р., мужчины 1966 и 1983 г.р. Данные о последствиях принятия мер в Куйбышевском районе продолжаются. Кроме того, в Петровском районе столицы в результате обстрела ранена семья: женщины 1946 г.р. (тяжелое ранение) и 1996 г.р., мужчина 1967 г.р. (у обоих ранения средней степени тяжести). Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь».

«Со стороны ВФУ совершено 16 обстрелов, выпущено 39 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия, стволовая артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа», – добавил глава ДНР.

Донецк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube