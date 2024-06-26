В Пермском крае в шахте прогремел взрыв

В Пермском крае произошел взрыв метана в шахте. По предварительным данным, пострадали два человека.

Инцидент произошел в городе Соликамск. Взрыв прогремел на глубине 400 метров. Из шахты были эвакуированы 182 человека.

Пострадали два горняка, которые находились в эпицентре взрыва. Пострадавших доставили в больницу, медики диагностировали у них 70% и 90% ожогов тела. Пациенты находятся в критическом состоянии.

В настоящее время на территории шахты работает бригада специалистов, которые проводят замеры концентрации метана в воздухе. Проводится проверка соблюдения требований техники безопасности.

Пермь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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