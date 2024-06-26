Украинский дрон ранил мирного жителя Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в среду, 26 июня, сообщил, что в результате атаки украинского дрона в селе Новая Таволжанка Шебекинского района был ранен мирный житель.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «ВСУ с помощью дронов атаковали два населенных пункта Шебекинского городского округа. В селе Новая Таволжанка в результате атаки дрона-камикадзе пострадал мужчина. Родственники доставили его в Шебекинскую ЦРБ. По информации врачей, у пострадавшего мелкие осколочные ранения мягких тканей туловища, рук и ног. После обследования и оказания медицинской помощи он отпущен домой, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно. В селе также в одном частном домовладении посечены фасад и надворная постройка».

«Село Муром атаковано с помощью трех дронов. Один FPV-дрон взорвался возле коммерческого объекта, в здании осколками посечен фасад. В результате второй атаки поврежден инфраструктурный объект связи. Третий беспилотник упал и сдетонировал рядом с частным домовладением, в результате чего в доме выбило окна, посекло фасад и линию электропередачи. Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», – добавил глава региона.

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube