В Кузбассе девять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

В Кемеровской области на трассе произошло столкновение грузовика и пассажирского автобуса. По предварительным данным, пострадали девять человек.
По данным МЧС, авария произошла на 235 километре автодороги Р-255 «Сибирь» в Топкинском муниципальном округе. Столкнулись рейсовый автобус и большегрузный автомобиль.
На место прибыли пожарно-спасательные подразделения. Для ликвидации последствий ДТП привлечены 21 человек и семь единиц техники.
«Сотрудники МЧС России деблокировали пострадавших, оказали им первую помощь. Провели стабилизацию транспортного средства и отключение АКБ», – говорится в сообщении.
Как уточнили в единой дежурно-диспетчерской службе округа, пострадали девять человек, включая двоих детей.
Кемерово, Зоя Осколкова
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