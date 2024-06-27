В Кузбассе девять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

В Кемеровской области на трассе произошло столкновение грузовика и пассажирского автобуса. По предварительным данным, пострадали девять человек.

По данным МЧС, авария произошла на 235 километре автодороги Р-255 «Сибирь» в Топкинском муниципальном округе. Столкнулись рейсовый автобус и большегрузный автомобиль.

На место прибыли пожарно-спасательные подразделения. Для ликвидации последствий ДТП привлечены 21 человек и семь единиц техники.

«Сотрудники МЧС России деблокировали пострадавших, оказали им первую помощь. Провели стабилизацию транспортного средства и отключение АКБ», – говорится в сообщении.

Как уточнили в единой дежурно-диспетчерской службе округа, пострадали девять человек, включая двоих детей.

Кемерово, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube