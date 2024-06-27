В Белгородской области ранен мирный житель в результате атаки украинского дрона

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в четверг, 27 июня, сообщил о ранении мирного жителя в результате атаки украинского дрона-камикадзе на спецтранспорт сельхозпредприятия.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Дрон-камикадзе атаковал спецтранспорт сельхозпредприятия в селе Богун-Городок Борисовского района. Ранен водитель. Мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными осколочными ранениями головы, туловища и рук доставлен бронированным автомобилем на предприятие в районную больницу. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь.Транспортное средство полностью сгорело».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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