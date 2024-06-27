Российский летчик предотвратил столкновение с американским беспилотником в Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Попов на брифинге в четверг, 27 июня, сообщил, что российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, предотвратил столкновение с американским беспилотником MQ-9 «Reaper».

В ходе своего выступления генерал-майор Попов сказал: «27 июня с 10:24 до 10:29 над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс на высотах от 7000 до 8000 метров произошло опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 «Reaper» «коалиции» с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения».

Дамаск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube