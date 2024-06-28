В Перу произошло мощное землетрясение. Есть угроза цунами

По данным Геологической службы США (USGC), мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло у побережья южного Перу ночью в пятницу. Толчки происходили на глубине 28 километров.

Геофизический институт Перу (IGP) также выпустил предупреждение о цунами, в связи с этим власти должны активировать протоколы для защиты населения из-за возможных последствий стихии.

Отмечается, что землетрясение произошло в восьми километрах к западу от Атикипы, примерно в 600 километрах к югу от столицы Лимы.

Администрация президента Перу добавила, что правительство следит за ситуацией и оценивает возможный ущерб.

Некоторые жители Атикипы сообщили в социальных сетях, что они почувствовали очень сильное и продолжительное землетрясение, которое заставило их кровати трястись. Толчки ощущались даже в столице.

Напомним, что Перу и большая часть южноамериканского тихоокеанского побережья находятся на границе двух тектонических плит: Южноамериканской плиты, которая включает в себя большую часть континента, и плиты Наска, которая простирается через Тихий океан вдоль большей части побережья.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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