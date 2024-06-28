В Башкирии девять человек отравились во время религиозного ритуала

В Уфе девять человек отравились во время застолья по завершении освящения дома. Региональное управление Роспотребнадзора проводит проверку.

Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, родственники собрались в СНТ»Ветеран-2», чтобы освятить дом. По завершении ритуала состоялось праздничное застолье.

Через некоторое время трое детей и шестеро взрослых пожаловались на самочувствие и вызвали медиков. Всех заболевших доставили в инфекционное отделение, где врачи диагностировали кишечную инфекцию.

По факту произошедшего проводит проверку Роспотребнадзор.

Уфа, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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