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Понедельник, 1 июля 2024, 16:41 мск

Новости Скандалы и происшествия

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Курск частично обесточен из-за аварии

В центральной части Курска возникли перебои с энергоснабжением из-за повреждения на кабельной линии, сообщили в областном правительстве.

Сейчас энергетики устраняют аварию. «В течение часа электроснабжение будет восстановлено в полном объеме», – обещают власти.

Ранее сегодня врио губернатора Курской области Алексей Смирнов предупредил о возможном дефиците энергетических мощностей «из-за технологических нарушений на линии электропередачи в соседних регионах».

В Белгороде и ряде районов Белгородской области утром в понедельник, 1 июля, возникли перебои с подачей электроэнергии. В «Белгородэнерго» объяснили, что это произошло из-за технологического нарушения, вызванного «внешним воздействием на энергообъект». Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что восстановительные работы должны быть завершены до 21:00.

Позднее Минэнерго РФ уточнило, что электроснабжение бытовых потребителей в Белгородской области восстановлено, временное отключение затронуло 240 тыс. человек. В то же время в ведомстве отметили, что продолжаются восстановительные работы в Шебекино, где обесточенными остается часть бытовых потребителей.

Курск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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