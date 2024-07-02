Белгородец пострадал при взрыве украинского дрона

Житель Белгородского района попал в больницу с осколочными ранениями после взрыва украинского дрона-камикадзе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Беспилотник атаковал микроавтобус и легковой автомобиль в поселке Октябрьский. Транспортные средства повреждены взрывом, а местный житель попал в больницу.

«У мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные осколочные ранения области живота, а также рук и ног. Бригадой скорой он доставляется в городскую больницу №2 Белгорода», – написал губернатор в телеграм-канале.

Оперативные службы работают на месте взрыва.

В ночь на 2 июля средства ПВО уничтожили 11 беспилотников ВСУ над тремя регионами РФ. Четыре дрона сбиты над Белгородской областью.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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