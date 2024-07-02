Житель Новой Таволжанки ранен при обстреле с украинской стороны

Житель села Новая Таволжанка ранен в результате обстрела поселения с украинской стороны. Также поврежден жилой дом и разрушена хозпостройка, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Под обстрел попало село в Шебекинском округе.

«В результате прямого прилета снаряда на территорию частного домовладения ранен мужчина. Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и осколочным ранением головы бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу», – написал губернатор в блоге.

Снарядом повреждены жилой дом и надворные постройки, одна полностью разрушена.

Ранее днем житель Белгородского района попал в больницу из-за взрыва украинского дрона-камикадзе.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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