Житель Новой Таволжанки ранен при обстреле с украинской стороны

Житель села Новая Таволжанка ранен в результате обстрела поселения с украинской стороны. Также поврежден жилой дом и разрушена хозпостройка, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Под обстрел попало село в Шебекинском округе.
«В результате прямого прилета снаряда на территорию частного домовладения ранен мужчина. Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и осколочным ранением головы бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу», – написал губернатор в блоге.
Снарядом повреждены жилой дом и надворные постройки, одна полностью разрушена.
Ранее днем житель Белгородского района попал в больницу из-за взрыва украинского дрона-камикадзе.
Белгород, Наталья Рязанова
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