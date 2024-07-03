Дрон-камикадзе взорвался под Шебекино – один человек ранен

Мирный житель Шебекинского округа ранен в результате атаки украинского дрона-камикадзе. Целью беспилотника стал трактор, работающий в поле около поселка Ленинский.
Взрывом поврежден трактор и ранен сидевший в кабине мужчина.
«В результате взрыва пострадал тракторист. Мужчина с осколочными ранениями грудной клетки, голени и предплечья попутным транспортом доставлен в районную больницу», – рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Раны оказались не слишком серьезными, и после оказания первой помощи мужчину отпустили долечиваться домой.
Накануне житель села Новая Таволжанка ранен в результате обстрела поселения с украинской стороны.
Белгород, Наталья Рязанова
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