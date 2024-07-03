Три человека ранены в Шебекино при обстреле ВСУ

Украинские боевики обстреляли окраину Шебекино в Белгородской области. Три человека ранены, все они – мирные граждане, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Прилеты пришлись на территорию сельхозпредприятия на окраине города.

«Трое сотрудников получили различные осколочные ранения. По данным медицины катастроф, у двух мужчин состояние средней степени тяжести, у третьего – лёгкой. Бригадами скорой они доставляются в областную клиническую больницу, вся необходимая помощь оказывается», – заверил губернатор в своем телеграм-канале.

После попадания случился пожар, но его оперативно потушили. Также поврежден грузовой автомобиль предприятия.

Ранее днем в результате взрыва украинского дрона-камикадзе ранен мирный житель в поле около поселка Ленинский в Шебекинском округе.

Шебекино, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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