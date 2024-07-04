Дрон ВСУ сбросил бомбу на жилой дом в Тёткино – ранена женщина

Украинский беспилотник сбросил бомбу на жилой дом в поселке Тёткино Курской области. В результате взрыва ранена хозяйка дома, рассказал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Атака произошла в ночь на 4 июля, когда украинский коптер сбросил взрывное устройство на жилой дом.

«Ранение осколками разбитого стекла получила местная жительница. На месте ей оказана медицинская помощь. В доме выбиты окна, повреждены стены и линии электро- и газоснабжения», – написал Смирнов в телеграм-канале.

Также украинский дрон сбросил бомбы на парковку в посёлке Коренево. Семь легковых автомобилей повреждены осколками в результате взрыва.

Обстрелы и атаки украинских дронов повредили более 1500 жилых домов в Курской области. Еще почти 500 домов нуждаются в ремонте, остальные были восстановлены.

Тёткино, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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