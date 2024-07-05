Шесть сел в Белгородской области остались без света из-за удара ВСУ

Украинские боевики атаковали с помощью беспилотников три села в Грайворонском городском округе и обстреляли еще одно. Мирные граждане не пострадали, но шесть поселений остались без света, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Под обстрел попало село Пороз, в результате чего повреждена ЛЭП. Без света остались жители сёл Мокрая Орловка, Дорогощь, Дунайка, Пороз, Мощеное и Рождественка. Энергетики уже приступили к ремонту.

В селе Мокрая Орловка украинский БПЛА сбросил две бомбы на территорию аграрного предприятия, и взрывом повреждены два легковых автомобиля. Еще один автомобиль поврежден взрывом в селе Козинка.

В селе Гора-Подол дрон-камикадзе взорвался на территории социального объекта. Здание не повреждено, но загорелась сухая трава. Огонь оперативно потушили.

Накануне трое взрослых и 12-летняя девочка пострадали в результате удара украинских беспилотников по трем автомобилям в Белгородской области.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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