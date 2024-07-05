Россия экстрадировала в Турцию обвиняемого в хищении 500 тысяч евро афериста

Российские правоохранительные органы выдали Турции мошенника, которого разыскивали за хищение 500 тысяч евро. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Из России экстрадирован гражданин Турецкой Республики Левент Аслан Паксой, который находился в международном розыске по каналам Интерпола. По информации турецкой стороны, фигурант обвиняется в мошенничестве. Вместе с сообщником он похитил 500 тысяч евро», – сказала Волк.

Аферисты обманули коммерсанта, который хотел получить крупный кредит на развитие бизнеса. Они организовали встречу с подставным инвестором, тот заявил о готовности вложить деньги, если клиент докажет свою способность вернуть долг. На переговоры бизнесмен взял полмиллиона евро. Мошенники забрали конверт с деньгами и перестали выходить на связь.

Левент Аслан Паксой был объявлен в международный розыск в июле 2023 года, а уже в августе задержан полицейскими в Сочи.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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