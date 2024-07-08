ПВО помешала украинским БПЛА атаковать Воронежскую и Белгородскую области

Российская система ПВО помешала киевскому режиму атаковать Белгородскую и Воронежскую области с помощью дронов в ночь на 8 июля. Мирные жители в регионах не пострадали.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над территориями Белгородской и Воронежской областей», – сообщили в Минобороны РФ.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказала, что в результате атаки пострадавших и разрушений не было.

Накануне падение сбитых украинских дронов привело к пожару на складе с взрывоопасными объектами в Воронежской области.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube