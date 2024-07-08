ПВО помешала украинским БПЛА атаковать Воронежскую и Белгородскую области

Российская система ПВО помешала киевскому режиму атаковать Белгородскую и Воронежскую области с помощью дронов в ночь на 8 июля. Мирные жители в регионах не пострадали.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над территориями Белгородской и Воронежской областей», – сообщили в Минобороны РФ.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказала, что в результате атаки пострадавших и разрушений не было.
Накануне падение сбитых украинских дронов привело к пожару на складе с взрывоопасными объектами в Воронежской области.
Москва, Наталья Рязанова
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